«التموين»: طرح 30 ألف منتج في أول منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزراة افتتحت اليوم أول منفذ لبيع السلع بالشراكة مع القطاع الخاص، يتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويتضمن حاليا 30 ألف منتج من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبحضور اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.وأضاف عشماوي، أـن الوزارة لديها العدي من المنافذ السلعية، وطرح بعضها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الأول تطويرها ورفع كفائتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الابقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه من الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى، ما يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.