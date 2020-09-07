ربيع أسعد ينضم لـ«عواجيز الفرح» مع ماجد الكدواني

كشف الفنان الشاب ربيع أسعد، عن انضمامه لفريق عمل فيلم "عواجيز الفرح" الذي من المقرر بدء تصويره نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم عرضه عقب الانتهاء من تصويره.وبدأ المخرج أحمد الجندي، في معاينة أماكن تصوير الفيلم السينمائى الجديد بالبحر الأحمر، ومعاينة باقي مواقع التصوير الأخرى.والفيلم من تأليف هيثم دبور، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة.والفيلم من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، وجار البحث عن باقي أبطال الفيلم.