عمرو عبدالجليل في إجازة من تصوير «الأنس والنمس»

حصل الفنان عمرو عبدالجليل، على إجازة لمدة يومين من تصوير أحداث فيلمه الجديد "الأنس والنمس"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، والمنتظر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائية.وعلمت "الدستور" أن فريق عمل الفيلم تحت قيادة المخرج شريف عرفة، يصورون آخر مشاهد العمل هذه الفترة في استديوهات بالسادس من أكتوبر، على أن يعاود عبدالجليل، استكمال تصوير العمل خلال أيام حتى ينتهي بشكل كامل من تصوير العمل الذي يتبقى له يومين فقط.من جانب آخر يقوم عبدالجليل، بالتحضير لدوره في فيلم "تحت تهديد السلاح"، حيث يقوم بعمل جلسات عمل برفقة المخرج ماندو العدل، وبطل الفيلم هاني سلامة، للوقوف على آخر تفاصيل دوره وموعد انطلاق تصويره.فيلم "النمس والإنس" يشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.