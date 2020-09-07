مستشار النمسا: لا يمكن تحمل سلوك أردوغان.. نريد رسم خطوط حمراء

قال المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في انتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك سيادة اليونان في شرق البحر المتوسط.وقال كورتس لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إنه «من الخطر إعطاء انطباع باستخدام معايير مزدوجة، ومن الصواب فرض عقوبات على بيلاروسيا، ولكن ماذا نفعل مع تركيا؟».وأضاف أن "هناك صحفيين وأعضاء في المعارضة في السجون، كما أن هناك الآن خرقا للقانون الدولي فيما يتعلق باليونان، وماذا نفعل؟.. بالنسبة لي، فإنه لا يمكن تحمل سلوك (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان".وقال: "نريد رسم خطوط حمراء واضحة.. وفي حال تم تجاوزها، فإننا نريد أن تكون هناك عواقب تصل إلى حد العقوبات، إن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، وسلوك تركيا بالنسبة لي يعتبر غير مقبول".يشار إلى أنه ثمة نزاع مرير بين اليونان وتركيا فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان، على أساس أن تركيا تنقب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بأثينا.