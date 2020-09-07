محافظ القاهرة: 30 سبتمبر آخر ميعاد لـ«التصالح»

أعلنت محافظة القاهرة، تنفيذها لقرار رقم 3967 لسنة 2020 للتسهيل على المواطنين بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء المحافظة.ومن جانبه شدد اللواء خالد عبدالعال على انتهاء المهلة من قبل الحكومة يوم 30 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن التصالح في المخالفات يأتي بنسبة 25% من قيمة المخالفة.ومن جانبه كشف مصدر لـ"الدستور" عن أن محافظ القاهرة يدرس كل حي حسب طبيعته المعمارية الخاصة، مشيرًا إلى أن ملف التصالح مقرون بملف الانتهاء من العشوائيات 2020.كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وجاء تعديل القرار بإلغاء القرار رقم 10352 لسنة 2019 من تاريخ العمل بالقرار الجديد.