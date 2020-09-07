مقتل وإصابة 46 من عناصر طالبان فى اشتباكات بأفغانستان
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:43 م
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 22 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 24 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن بإقليم فارياب شمالي أفغانستان.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين - أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان منطقتي "خواجا سابز بوش" و"باشتون كوت"، وكذلك أجزاء من مدينة ميمنه عاصمة الإقليم، فيما لم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين - أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان منطقتي "خواجا سابز بوش" و"باشتون كوت"، وكذلك أجزاء من مدينة ميمنه عاصمة الإقليم، فيما لم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.