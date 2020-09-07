«غرفة القاهرة»: 30% تخفيضات بمعرض «أهلا مدارس»

قال خالد حسن، عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة وافقت على إقامة معرض "أهلا مدارس"، خلال الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر.وأضاف أن الغرفة التجارية بالقاهرة عقدت اجتماعا، أمس الأحد، وسيعقبه اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل، لتسكين الشركات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أفضل الشركات في كل قطاع سواء في الأدوات المكتبية والمدرسية أو الأحذية والملابس والبصريات.وأوضح أن التخفيضات في المعرض ستبدأ من 10% إلى 50% في بعض السلع، وأن الأدوات المكتبية والمدرسية ستصل فيها التخفيضات حتى 30%.وأشار إلى أن الهدف من معرض "أهلا مدارس"هو التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية من خلال توفير مستلزمات المدارس والأدوات الكتابية بأسعار جيدة وفي متناول محدودي الدخل.ولفت إلى أن الموسم الماضي من العام الدراسي الثاني كان سيئا للغاية، ولم يبع فيه التجار أي سلع، بعدما تسبب إلغاء الترم الثاني وإقرار الدراسة أون لاين في إصابة السوق بحالة ركود غير مسبوقة، ودفع المبيعات إلى التراجع بشكل كبير، ما تسبب في توفر مخزون كبير لدى التجار من السلع والأدوات، قد تناسب السوق في الوقت الحالي، ويمكن بيعها في المعارض بسعر التكلفة.وأضاف أن أهم ما يميز معرض أهلا مدارس هو إلغاء الحلقات الوسيطة بين الشركات المنتجة والمستهلك وشراء السلع بسعر المصنع، كما أن الشركات المشاركة بالمعرض لا تقوم بدفع أى رسوم إيجارية وغرفة القاهرة تتحمل كافة الرسوم، مما يدعم من وضع السلع بأسعار مخفضة، وعدم تحمل الشركات العارضة لأى مصروفات.وشارك العام الماضى ما يقرب من 150 شركة بمعرض أهلا مدارس متنوعة ما بين أدوات مكتبية، وملابس جاهزة، وأحذية ومنتجات جلدية، وعدد من شركات المواد الغذائية، ويستمر المعرض خلال 10 أيام متتالية، والذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال فترة المعرض.يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مد الأوكازيون الصيفى لمدة شهر إضافي حتى نهاية الموسم فى المحال التجارية.وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.