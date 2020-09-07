إيران تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا فى 10 أيام

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، 2152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية في عشرة أيام ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388810 حالات.وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة للتليفزيون الرسمي إن الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس زادت 117 إلى 22410 حالات.وبدأت إيران عاما دراسيًا جديدًا يوم السبت على الرغم من مخاوف العاملين بالقطاع الصحي والعديد من أولياء الأمور من ارتفاع حالات الإصابة في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من تفشي الجائحة.