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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة عايدة كامل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:41 م
عايدة كامل
عايدة كامل
دعاء عبد المقصود
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رحلت صباح اليوم الفنانة عايدة كامل، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما، حيث تم نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد قبل 15 يومًا، عانت خلالها آلاما صحية شديدة في منطقة المعدة وتم منعها من الأكل تمامًا، وتم حجزها بالمستشفى لإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة ولكن تدهورت صحتها بشكل كبير نظرا لاعتمادها على المحاليل، إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

حقيقة وفاة الفنانة عايدة كامل بفيروس كورونا 


ونفى د.أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد عن ان سبب وفاة الفنانة عايدة كامل هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه حدثت لها مضاعفات إثر إصابتها بوعكة صحية قبل 3 أسابيع نقلت على إثرها إلى المستشفى.

من ناحية أخرى قامت أسرة الفنانة الراحلة بتشييع جنازتها من مستشفى دار الفؤاد بـ6 أكتوبر عقب صلاة الظهر، وأعلنت الأسرة تلقيها العزاء عند مدافن الأسرة بطريق الواحات، منعًا لحدوث اختلاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة عايدة كامل

وغاب نجوم الفن عن تشييع جثمان الفنانة الراحلة عايدة كامل التي توفيت صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة عن 89 عامًا.

 وقدمت «عايدة» عددًا من الأدوار التمثيلية في الأعمال التليفزيونية والإذاعية المميزة في تاريخ الدراما المصرية أبرزها "هوانم جاردن سيتي" و"القضاء في الإسلام" و"قصر الشوق" و"رفاعة الطهطاوي" و"بين القصرين" و"ألف ليلة وليلة" ومعجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه" وغيرهم.


ولدت الفنانة عايدة كامل فى 22 سبتمبر عام 1931 درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها هو الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ونعى المجلس الأعلى للثقافة، الفنانة الراحلة عايدة كامل، والدة الدكتور هشام عزمي أمين المجلس، في بيان أصدَره صباح اليوم جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفين بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي".

وأضاف المجلس الأعلى للثقافة، في بيانه: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ويُلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان"

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