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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جمال يوسف

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:44 م
جمال يوسف
جمال يوسف
محمد مجدي
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يعاني الفنان جمال يوسف من مرض "سرطان البلعوم" الذي أصيب به خلال شهر مايو الماضى، ليخرج مؤخرًا لجمهوره للحديث حول الحالة النفسية غير المستقرة التي لازمته خلال الفترة الماضية.

الحالة الصحية للفنان جمال يوسف


وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون لـ"الدستور"، إننا نتابع بشكل دوري تفاصيل الحالة الصحية لجمال الذي يتواجد في منزله هذه الفترة، مستكملا رحلة العلاج التي بدأها منذ شهور قليلة.

وأشار إلى أن جمال حالته تتحسن كثيرًا عن السابق بفعل الجلسات التي يقوم بها، والتي حسنت كثيرًا من صحته التي ستكون أفضل خلال الفترة المقبلة بعدما ينتهي من كورس العلاج بشكل كامل.


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واكتشف جمال المرض خلال شهر أبريل الماضى عندما بدأ يشعر بآلام فى الغدد الليمفاوية ليكتشف بعد التحليل الكامل لجسده أنه مصاب بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى، وقام جمال بأخذ جلسات كيماوي لمدة 35 جلسة إشعاع، ليتأثر بعد ذلك صوته بشكل واضح تمامًا، بسبب هذه الجلسات.

الجدير ذكره أن آخر مشاركاته الفنية كانت في شهر رمضان الماضي بمسلسلي «ونسني ويا أنا يا جدو» مع الفنان أحمد بدير، وقد شارك في العديد من الأفلام السينمائي ومنها: "صعيدي رايح جاي"، و"أيام السادات" عام 2001، و"فيلم هندي" عام 2003، وفيلم "الغابة" في عام 2008.

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