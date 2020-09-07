ضبط سيدة تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، لقيامها بالنصب على عددا من المواطنين، والاستيلاء منهم على أموالا، بزعم قدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج.وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود، لقيامها بممارسة نشاطًا احتياليًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمة توفير عقود عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، والاستيلاء على مبلغ حوالي (21) ألف دولار أمريكي من (3 أشخاص) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.وتم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.