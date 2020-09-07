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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معوض الخولي رئيسًا لجامعة المنصورة الجديدة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:14 م
الدكتور معوض الخولى
الدكتور معوض الخولى
ولاء القاضى
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هنأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة السابق والأستاذ المتفرغ بكلية العلوم؛ لصدور القرار الوزاري بتوليه عمل رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وكان قد أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرارًا بتكليف الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، وأستاذ متفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، رئيسًا لجامعة المنصورة الأهلية الجديدة.

والدكتور معوض الخولي من أبرز رؤساء جامعة المنوفية، الذين كان لهم دورا فعال في تطوير التعليم ونظمه داخل الجامعة، وحصل "الخولي" على بكالوريوس علوم الفيزياء بجامعة المنوفية بتقدير امتياز في مايو 1981، وماجستير في العلوم "فيزياء جوامد" بكلية العلوم بجامعة المنوفية في فبراير 1987′ ودكتوراه في الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم بجامعة المنوفية في أبريل 1992.

وتدرج في عدة وظائف بجامعة المنوفية "معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، مدرس مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية، رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، وكيل كلية العلوم جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، ثم عميد كلية العلوم جامعة المنوفية 1-8-2013 حتى 14-11-2013، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب 14-11-2013، ليتولى منصب رئيس جامعة المنوفية منذ 21-9-2014، حتى عام 2018.

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