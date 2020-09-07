رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تحبط توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:12 م
وزارة الدفاع التونسية
وزارة الدفاع التونسية
عبير سليم
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الإثنين، إحباط الجيش محاولة توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته: "تم اعتقال شخصين في العملية أحدهما مصاب بطلق ناري"، حسبما نقلت قناة "العربية"، في خبر عاجل، قبل دقائق.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من عملية إرهابية ضد دورية للشرطة في مدينة سوسة شرق البلاد، راح ضحيتها عنصر من الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح، بينما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الوطني التونسي، إن هناك جهات إرهابية تحاول استقطاب الشباب في المساجد، مؤكدًا أن إرهابيي عملية سوسة غير مصنفين لدى الأجهزة.

وأضاف الحرس الوطني: "ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، والخلايا التي ضبطت تلقت دروسا في صنع المتفجرات عن بعد".

ومنذ ثورة 2011 تشهد تونس، صعود الحركات المتطرفة والإرهابية، التي كانت وراء مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة وكذلك عدد كبير من المدنيين و59 سائحا أجنبيا، على غرار تنظيمي جند الخلافة وكتيبة عقبة بن نافع الموالين لداعش والقاعدة.

موضوعات متعلقة

مدير مونديال اليد يكشف سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: نريد تكرار سيناريو بيكهام مع ميسى

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

قطاع الإنتاج الثقافى ينعى الفنانة عايدة كامل

نيفين رجب تتألق في حفل قصر المانسترلي بالمنيل (صور)

غدًا.. التنمية الثقافية تقيم ندوة «الطريق إلى هرموبوليس»

«الثقافة في الأزمة».. ندوة بمؤسسة عبدالحميد القطان الثقافية