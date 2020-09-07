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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:01 م
تعقيم اللجان
تعقيم اللجان
أسوان_إسراء توفيق
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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية على مستوى المحافظة، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومى غدًا الثلاثاء والأربعاء، حيث يتم تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة المستوطنة.

الجدير بالذكر، أن واصل مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة، تنظيم المؤتمرات الجماهيرية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.

ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم: بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب '' مستقبل وطن''، ومرشح مركز أدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.
بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ
بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ
بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ
بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ
بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ
بتعقيم اللجان.. «صحة أسوان» تستعد لانتخابات الشيوخ

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