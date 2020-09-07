ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت في المنوفية

تمكنت مديرية الطب البيطري إدارة الصحة العامة والتفتيش على المجازر وتفتيش اللحوم، بمحافظة المنوفية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم، داخل إحدى محلات السوبر ماركت بمركز الباجور، غير صالحة للاستخدام الآدمي.وتمكنت اللجنة من ضبط الكميات وتحريزها، وتحرير محضر رقم 1736 جنح أمن الدولة طوارئ الباجور، لصاحب السوبر ماركت، والتحفظ على اللحوم في إحدى الثلاجات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لإعمال شئونها.وكشف الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، عن نجاح حملة من إدارة الصحة العامة والتفتيش على المجازر وتفتيش اللحوم من استهداف أحد محلات السوبر ماركت بإحدى قرى مركز الباجور، وضبط 250 كيلو لحوم ودهن غير صالح للاستخدام الآدمي، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، ومشاركة كلًا من الدكتور مادح الشرقاوي والدكتور أسامة سلامة، وكرم إبراهيم.