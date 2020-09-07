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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعقد الاجتماع الأول لمركز تسويق الخدمات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
مها كامل غانم
مها كامل غانم
محمد أبو شادي
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ترأست الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع التحضيري الأول لفريق عمل مركز تسويق الخدمات الجامعية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ووضع استراتيجية العمل مع قطاعات الجامعة المختلفة والهيئات والشركات الخارجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتور دويب حسين صابر وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمستشار القانوني للمركز، وأحمد البارودي المدير التنفيذي للمركز، ومحمد قطب محمد مدير التدريب بالمركز.
 
وأشارت غانم أن الاجتماع يأتي، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد وفق خطة واضحة وآليات وقواعد إدارية وقانونية هادفة، كما يستعرض أهم خدمات المركز ووضع الرؤية الأساسية لعلاقة المركز بالمراكز والقطاعات الأخرى بالجامعة، مؤكدةً في ذلك على أهمية المركز باعتباره واحدًا من المراكز ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة والذي من شأنه العمل على تحقيق خدمة المجتمع وتنمية‪ ‬البيئة من خلال المشاركة في ‬دراسة المشكلات المجتمعية من خلال العمل فى مجالات البحوث العلمية والفنية والتطبيقية وتنظيم البرامج والدورات التدريبية المختلفة، وكذلك تقديم الاستشارات الفنية فى كافة المجالات وتقديم حلول لها من أجل دفع عجلة التنمية.
 
وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن المركز يعمل على تقديم وتسويق مختلف الخدمات الجامعية من خلال برامج التدريب والتطوير والاستشارات وخدمات التسويق الإلكتروني وتقييم المشروعات المختلفة، وهو ما يعد استكمالًا لمسيرة الجامعة في مشاركة الدولة في التخطيط لمتطلبات التنمية الشاملة، وذلك بما يضمن تطوير المجالات العلمية والبحثية وتحسين نظم ومخرجات التعليم بالجامعة.
جامعة أسيوط تعقد الاجتماع الأول لمركز تسويق الخدمات
جامعة أسيوط تعقد الاجتماع الأول لمركز تسويق الخدمات

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