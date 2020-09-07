افتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، عن بدء فعاليات افتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية للمنتفعين داخل محافظتهم دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة.وأوضحت الهيئة فى بيان لها أن وحدة الغسيل الكلوي ستقدم الخدمات الطبية لأهالي وأطفال بورسعيد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بإجمالى 6 ماكينات غسيل كلوي، وذلك بناءًا على طلب أهالي بورسعيد بإقامتها داخل المحافظة مما يجنبهم عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لإجراء الغسيل الكلوي لأطفالهم.قام بتدشين الوحدة كل من اللواء عادل الغضبان "محافظ بورسعيد"، الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور محمد فهيم موسى "مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية"، والدكتور عادل تعيلب "مدير فرع الهيئة ببورسعيد".