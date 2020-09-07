ضبط 3 أطنان كبدة و25 طنًا سلع غذائية فاسدة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، اليوم الإثنين، من ضبط 3،345 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.وضبط 25،740 طن سلع غذائية سكر حر – دقيق فاخر – توابل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.وضبط 23000 لتر زيوت سيارات سابقة الإستخدام – 800 لتر مواد بترولية سولار – 17400 لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية غير صالحة للاستهلاك منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لزيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية.وتم ضبط 5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.وضبط 2،125 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.وضبط 31840 عبوة سلع غذائية مختلفة "حلوة جافة – شيبسى"مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.وضبط 38 طن "كربونات كالسيوم – مواد خام" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 30 متر مواسير مياه بلاستيكية منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية.وضبط 36660 عبوة معطر جو غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مخزن لمستحضرات التجميل بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.وضبط 1،500 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.وضبط 76060 عبوة سجائر – 735 سيجارة – 3287 قطعة "حلويات، عبوات غذائية، كمامات طبية" – 2024 عبوة "عسل مربى، بيتى فور، شيكولاته، ملمع سيارات، شمع أعياد ميلاد، صوص" فى حملة أمنية استهدفت 24 منشأة تجارية مخالفة.