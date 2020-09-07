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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية بدمياط

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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◄ 19 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 1.854 مليار جنيه ترفع نسبة التغطية إلى 85 % من إجمالي المحافظة
◄ جار تنفيذ 9 مشروعات فى قطاع الإسكان بتكلفة 524 مليون جنيه.. و18 فى مجال الشباب والرياضة بـ 311 مليون جنيه
◄ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021-2020 تتضمن 38 مشروعًا بإجمالي 389.450 مليون جنيه
◄ 28.677 طلب تصالح تم سداد قيمة جدية التصالح لها بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالى الطلبات المقدمة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وصولًا للانتهاء منها وفقاَ للتوقيتات الزمنية المحددة لها، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات الحيوية التى تمس حياتهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا التى تم الانتهاء منها، هذا إلى جانب ما يتعلق بموقف التصالح فى مخالف البناء، وكذا التعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة.

وأشارت إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 وصل قيمته إلى 297.855 مليون جنيه، وتشمل موازنة عامة بقيمة 288.267 مليون جنيه، وموازنة ذاتية بقيمة 9.588 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه الخطة تتضمن 49 مشروعًا من أجل العمل على رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوّهة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2020 تتضمن 38 مشروعًا بإجمالي 389.450 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك 7 مشروعات في هذا القطاع جار تنفيذها، تتضمن 5 مشروعات iwsp لشركة المياه والصرف الصحي، ومشروعين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة قدرها 585،150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه، هذا إلى جانب 19 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 1.854 مليار جنيه، بحيث ستصل نسبة التغطية إلى 85 %، من إجمالي المحافظة بعد انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالى الحالى.

وحول مشروعات الإسكان بالمحافظة، أوضحت عوض أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه، مضيفة أنه يتم تنفيذ 18 مشروعًا فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضًا، وأخيرًا تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، وعددها 7 مناطق بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه.

وتطرقت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى المشروعات التى تم الانتهاء منها، ومقرر افتتاحها قريبًا، مشيرة إلى أنها تتضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى شملت إنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالى 250 وحدة سكنية، بتكلفة تصل إلى 96 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذا مشروع إنشاء السوق الحضارى بمدينة رأس البر، الذى يضم 192 باكية، ومبنى إدارى، ومرافق، ودورات مياه، بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، كما تتضمن المشروعات المقرر افتتاحها أيضًا، مشروع إنشاء مبنى للعيادات الخارجية والغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام، بتكلفة 105 ملايين جنيه، إلى جانب مشروع إنشاء بنك الدم الاقليمى، بتكلفة تصل إلى 28 مليون جنيه، وكذا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر، بتكلفة 340 مليون جنيه، تتضمن رفع طاقة المحطة من 50 ألف م3يوم إلى 75 ألف م3 يوم.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت إلى 34.272 طلب، منها 28.677 طلب سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالى الطلبات المقدمة، فيما بلغت الإزالات التى تمت لحالات التعدي على أراضى أملاك دولة سواء مبانى أو أراضى زراعية 11.121 إزالة، من اجمالى 16.703 حالة تعد تم رصدها خلال الفترة من مايو 2017 حتى أغسطس 2020، منوهة إلى الموقف الخاص بتقنين أراضى الدولة الموجودة بالمحافظة.

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