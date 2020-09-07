بـ1085 إصابة بكورونا.. ليبيا تسجل رقمًا قياسيًا

سجّلت ليبيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالبلاد، اليوم الاثنين، تسجيل 1085 إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 11 حالة، إضافة إلى تسجيل شفاء 81 حالة.وأوضح المركز، في بيان، أنه استلم 4291 عينة من طرابلس ومصراتة وبنغازي وطبرق والكفرة وزليتن والزاوية وسبها وتازربو وزوارة وأجدابيا.وأظهرت نتائج العينات، وفقا للبيان، سلبية 3206 عينات، فيما كانت 1085 عينة موجبة، منها 845 حالة جديدة، و240 حالة مخالطة.وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 18834 إصابة، منها 16376 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 2162 شخصا ووفاة 296 مصابا جراء الوباء.