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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حجز 2 مليون متر مكعب من مياه السيول في «البطحة» بقنا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:02 م
مياه السيول
مياه السيول
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري التدابير والإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أي أزمات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول المتوقع سقوطها، اليوم الإثنين، على عدة محافظات في الصعيد والبحر الأحمر وسلاسل الجبال بها وجنوب سيناء، من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها، ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السكنية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن سقوط الأمطار على مدينة سانت كاترين أدى إلى حدوث سيل تزداد شدته مع مرور الوقت نتيجه الميول العالية وفرق المناسيب في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ملء البحيرات الجبلية بالمنطقة، والتي تنفذها الوزارة لتخزين المياه وإعادة استخدامها.

وأكدت مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، برئاسة المهندس عبداللطيف خالد، في بيان لها اليوم الإثنين، توجه المياه بأمان تام إلى مصبها النهائي بمجرى النيل عبر مخر سيل "البطحة"، ومنه إلى مصرف نجع حمادي الرئيسي بسوهاج ثم للمصب، كما تم احتجاز حوالي 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، كما تم إنشاء العديد من أعمال الحماية وحصاد مياه الأمطار بمنطقة "نجع البطحة"، ومنها عملية إنشاء "بحيرتين وحاجزين"، البالغة تكلفتها حوالي 122 مليون جنيه.

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