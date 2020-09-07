وفاة المخرج التشيكي جيري مينزل عن 82 عامًا

توفي المخرج السينمائي التشيكي "جيري مينزل"، المعروف باسم "الموجة الجديدة" التجريبية في التشيك وسلوفاكيا في ستينيات القرن الماضي، في العاصمة "براغ" عن عمر ناهز 82 عاما.وقالت زوجته "أولجا"- حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين- إن "مينزل" توفى محاطا بأفراد أسرته بعد معاناة طويلة مع المرض.وأضافت القناة أن "مينزل" حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن فيلمه الكوميدي "كلوزلي ووتشيد ترينز" لعام 1967، كما شارك في كتابة السيناريو مع المؤلف التشيكي "بوهوميل هرابال".يذكر أن "مينزل" ولد بمدينة "براغ" في 23 فبراير 1938، وكان ابن مؤلف لكتب الأطفال، وتعلم مهنته في مدرسة السينما والتليفزيون التابعة لأكاديمية الفنون المسرحية في براغ.