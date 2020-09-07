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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4212 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية المتنوعة.

واستهدفت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4212 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت 1327 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 دراجات نارية مخالفة،و14 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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