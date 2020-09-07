3523 طلب تصالح بمخالفات البناء بإجمالي 16.8 مليون جنيه في أسوان

تواصل محافظة أسوان، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3523 طلبا حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليون و873 ألف جنيه.ولفت إلى أن أعلى نسبة متحصلات للتصالح فى مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتى وصلت لمليون و50 ألف جنيه.وأوضح اللواء أشرف عطية، أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تلقى طلبات التصالح تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض، وذلك حتى 15 سبتمبر القادم، وهو الذي يتوازى مع استمرار العمل في تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم.