رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3523 طلب تصالح بمخالفات البناء بإجمالي 16.8 مليون جنيه في أسوان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
طلب تصالح بمخالفات
طلب تصالح بمخالفات البناء
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تواصل محافظة أسوان، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3523 طلبا حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليون و873 ألف جنيه.

ولفت إلى أن أعلى نسبة متحصلات للتصالح فى مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتى وصلت لمليون و50 ألف جنيه.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تلقى طلبات التصالح تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض، وذلك حتى 15 سبتمبر القادم، وهو الذي يتوازى مع استمرار العمل في تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم.

موضوعات متعلقة

مدير مونديال اليد يكشف سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-9-2020

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

المدير الرياضى لباريس سان جيرمان: نريد تكرار سيناريو بيكهام مع ميسى

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2020

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

غدًا.. التنمية الثقافية تقيم ندوة «الطريق إلى هرموبوليس»

وفاة الفنانة عايدة كامل

انطلاق عرض «خارج المجموع» على مسرح بيرم التونسى.. الخميس

افتتاح عرض عرائس الماريونت «على بابا والأربعين حرامى».. الأربعاء