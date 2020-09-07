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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة موظف توفى بجرعة مخدرات فى حلوان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
جثة
جثة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بتشريح جثة موظف لقى مصرعه، بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل شقته بمدينة حلوان؛ وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين من مناظرة الجثة أن المتوفى مصاب بكدمات في رأسه، نتيجة إصابته بحالة صرع تسببت في قيامه بصدم رأسه في الحائط، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من شاب، مفاده اكتشافه جثة والده، ويدعى "رأفت محمد"، 50 سنة، موظف بمصنع، مصاب بكدمات بالرأس، داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال الفحص تبين أن المتوفى يصاب بحالة صرع بسبب تعاطيه أقراص الأبتريل المخدرة، ويوم الواقعة أثناء عمله داخل المصنع أصيب بحالة تشنجات وقام زملائه بحمله والذهاب به لمسكنه، وتوفى أثناء تواجده بمفرده نتيجة تناول جرعة من المواد المخدرة.

وعثر الرائد محمد عبدالحليم، معاون مباحث حلوان، أثناء إجراء المعاينة، على بعض الأدوية المهدئة التي يتعاطاها المتوفي في حالة إصابته بنوبة صرع، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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