سعر المتر وصل 75 ألف جنيه.. بيع 12 محلا في دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن بيع 12 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (14م٢، و22م٢) أسفل عمارات "سكن مصر" بغرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، في مزاد علني.وأوضح رجب، في بيان، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 51500 جنيه و75000 جنيه، مشيرًا إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان مشروع " سكن مصر" بغرب الجامعة.وأكد، أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، وأن المزاد خضع لأحكام القانون رقم(182 ) بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.