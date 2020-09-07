«البترول»: 15 بئرا بحقل ظهر.. والإنتاج 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً

◄ حقل ظهر يحقق أرقامًا قياسية فى معدلات الإنتاج◄ إجمالى الآبار المنتجة بحقل ظهر تصل إلى 15 بئرًا◄ القدرة الإنتاجية لحقل ظهر 3 مليارات قدم مكعب يوميًا وانتاجه يمثل 40% من إنتاج مصر من الغاز◄ 720 مليون دولار استثمارات بتروبل فى مجالات الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت الخام◄إجمالى الإنفاق الفعلى منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر بلغ 10.4 مليار دولار◄ 4 آبار بمشروع بلطيم جنوب غرب تنتج 415 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا◄ حقول "بتروبل" تنتج مايقرب من مليون برميل مكافئ و1.1 مليار قدم مكعب غاز و70 ألف برميل زيت خام يوميًاترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لكل من شركتى بتروشروق وشركة بتروبل، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019-2020.وأعلن المهندس طارق الملا خلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق المسؤولة عن العمليات في مشروع حقل ظهر تحت مظلة بتروبل الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية للحقل، ووضعها على خريطة الإنتاج، ليصل إجمالى الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئرًا.وأكد أن حقل ظهر يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقامًا قياسية فى معدلات الإنتاج حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حاليًا 3 مليارات قدم مكعب يوميًا ويمثل انتاجه نسبة 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز، مضيفًا أن النجاحات التي تحققت فى مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الأخيرة دعمها الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى تشهده مصر حاليًا مشيدًا بالتنسيق الكامل بين قطاع البترول وشركاءه الأجانب الذى كان له أكبر الأثر فى استمرار الإنتاج بنجاح ومواجهة التحديات الكبيرة التى شهدها العام ويأتى فى مقدمتها جائحة كورونا والتغيرات الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز، ووجه الملا خلال الاجتماع بأهمية توافق العمليات البحرية بمشروع حقل ظهر مع معايير السلامة والأمن الصناعى.ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق خلال استعراضه تطورات الأعمال أن إجمالى الإنفاق الفعلى منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيو 2020 بلغ 10.4 مليار دولار، وأن العام قد شهد مد خط الإنتاج البحرى الثانى بقطر 30 بوصة بالإضافة إلى إكمال الشبكة التحت سطحية وبعض وحدات محطة المعالجة البرية اللازمة لتحسين عمليات الإنتاج مثل وحدتى استرجاع الكبريت وبعض التعديلات في تصميم محطة المعالجة البرية ومحطة تحلية المياه شاملة الآبار.وخلال أعمال الجمعية العامة لشركة بتروبل، أشار الملا إلى أهمية الاستمرار في النجاحات المحققة في مجالات الاستكشاف والإنتاج خاصة وأن بتروبل تتبوأ مكانتها كأكبر شركة منتجة للثروة البترولية من زيت خام ومتكثفات وغاز في مصر، مؤكدا أهمية زيادة الجهود الجارية لاكتشاف موارد جديدة من الزيت الخام على غرار الجهود الناجحة التي جرت في مجال الغاز الطبيعى مشيرا إلى أن الاستعانة بأحدث التقنيات السيزمية في أعمال الاستكشاف بالتنسيق مع الشريك الأجنبي شركة إينى الإيطالية وشركائها سيساعد في الوصول الى التراكيب الجيولوجية ذات الاحتمالات البترولية الواعدة والوقوف على كافة الفرص الممكنة لزيادة احتياطيات الخام وانتاجه.وأضاف أنه لابد الاستمرار في تطبيق مختلف الوسائل لترشيد النفقات بما يسمح بتقليل التكاليف وزيادة الجدوى الاقتصادية.كما شدد الملا على إجراء المراجعات المستمرة للعمليات والأنشطة والتفتيش الوقائي على تسهيلات الإنتاج لتقييم عناصر الأمن والسلامة حفاظا على أرواح العاملين والأصول في اطار سياسة قطاع البترول لمراجعة وتحديث كافة نواحي السلامة والصحة المهنية فى مواقع عمله وكذلك التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة العاملين.ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل خلال استعراضه أهم نتائج الأعمال، أنه تم تحقيق رقم قياسي حيث بلغت القدرة الانتاجية القصوى الحالية من الحقول التابعة لها بما فيها حقل ظهر مايقرب من مليون برميل مكافئ يوميا، حيث تنتج نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو 70 ألف برميل يوميًا زيت خام بعد نجاحها في تنفيذ خطط تنمية حقول الإنتاج بخليج السويس بالإضافة إلى 12 ألف برميل متكثفات يوميا وحوالي 280 طن من البوتاجاز يوميًا، كما تمكنت من استكمال أعمال التنمية الخاصة بمشروع بلطيم جنوب غرب إنتاج الغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد الآبار المنتجة إلى 4 آبار بطاقة إنتاج 415 مليون قدم مكعب يوميًا، وفى مجال الاستكشاف تم حفر البئر الاستكشافي البحري نيدوكو شمال غرب – 1 في منطقة نيدوكو واضافة احتياطيات جديدة بطبقة كفرالشيخ بالإضافة إلى الكشف الجديد بشاروش بمنطقة إمتياز شمال الحماد البحرية.ولفت إلى أن بتروبل قامت بضخ استثمارات فى مجالات الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت الخام وصلت إلى 720 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى، كما نجحت فى ترشيد النفقات بأكثر من 50 مليون دولار مع سير الإنتاج وخططه بأعلى درجات الكفاءة.حضر أعمال الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة وبحضور ممثلى شركات إينى وبى بى وروزنفت ومبادلة.