محافظ أسوان: إزالة 1506 حالات تعد للحفاظ على حق الدولة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لإزالة التعديات، حيث نجحت حتى الآن فى إزالة 1506 حالة تعد منها 637 حالة قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازي تم إزالة 409 حالة تعد تم رصدها قبل فترة الحظر، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بجهود الإزالة الخاصة بالموجة الـ 16 والتى بدأت من 8 يوليو الماضى، حيث شهدت إزالة 302 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 189 ألف و807 م2، بجانب إزالة 153 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 8.5 فدان.وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه تم على مدار اليومين الماضيين تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 2151 م2 تعد على أراضى أملاك الدولة مبانى، بجانب تنفيذ قرار إزالة لتعد على حرم السكة الحديد بمساحة 20 مترًا، وذلك بنطاق قرية الحجز بحري وقلبي بمدينة إدفو، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 18 حالة لإزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 4689 م2 بنطاق منطقة المنشية بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، بجانب إزالة 27 حالات أخرى بنفس المنطقة على مساحة 657 م2 تابعة للإصلاح الزراعى والرى.وجاء ذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تكثف محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وضمن فعاليات الموجة الـ 16.