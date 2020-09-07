مصرع وإصابة 3 في تصادم بدائري حلوان وكثافات متحركة بالقاهرة والجيزة

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرسانى للطريق الدائري الأوسطي في حلوان، صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.على الفور تم نقل المصابين وجثمان المتوفى إلى المستشفى، وفور وقوع الحادث تباطأت حركة السيارات للمتجه من 15 مايو اتجاه حلوان، وانتقل رجال المرور إلى المكان، لرفع السيارة من وسط الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.واستعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.كثافات متحركة بالقاهرة والجيزةوأشارت المصادر، إلى ظهور تكدسات مرورية على محور ٢٦ يوليو في القادم من مناطق ناهيا وحتى التقاطع مع الطريق الدائري، فيما تستقر الحركة تماما على باقي أنحاء المحور.فيما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكنيسة على الطريق الدائري بالجيزة، مع بطء في حركة السيارات على مناطق كفر غطاطي بإتجاه وصلة أكتوبر.كذلك ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري من مناطق دار السلام وحتى مناطق الاوتوستراد في القادم من المنيب بإتجاه القاهرة الجديدة.فيما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج بالاتجاهين، وكذلك محور الضبعة والطريق الدائري الإقليمي.وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والزعفرانة - الغردقة، وقنا – سفاجاوعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.