وزيرة الثقافة تنعى الفنانة عايدة كامل

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنانة الكبيرة عايدة كامل، التي غيبها الموت صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد فترة صراع مع المرض، وأبدت حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام.وقالت عبدالدايم، في بيان، إن فن التمثيل فقد إحدى نجماته البارزات، والتي نجحت في وضع بصمة مميزة على الشخصيات التي قامت بأدائها، مضيفة أن أعمالها ستبقى خالدة في تاريخ الفن، متقدمة بالعزاء لأسرتها ومحبيها، وداعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والإذاعية منذ الثمانينيات.