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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد 29496 وحدة سكنية بحدائق العاصمة الإدارية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، وذلك برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بجودة تنفيذ أعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالمشروع، ومعدلات التنفيذ، حيث إن نسبة التنفيذ الحالية وصلت 38%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 26%، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر.

وخلال جولته بمدينة بدر، تفقد وزير الإسكان، أحد الميادين التجارية، حيث شدد على ضرورة التصدى لتعديات المحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها، وتنظيم حملات دورية لضبط جميع أشكال المخالفات.

كما تفقد الوزير أحد مواقع الإسكان الاجتماعى التى تم سحب تنفيذ الأعمال بها، من المقاول لتقاعسه عن التنفيذ، مشددًا على إسناد الأعمال لمقاول جاد، والاهتمام بجودة التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع، من أجل توفير حياة عصرية حضارية تليق بالمواطن المصرى.

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