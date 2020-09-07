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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العمل الأردنية» تحذر من تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس بفترة الذروة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
العاملين
العاملين
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية حذرت من تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس خلال فترة الذروة.

وقال، إن الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أشار إلى أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر تعميما يلزم فيه أصحاب العمل عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وإلى الساعة الثالثة عصرًا، نظرا للظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في هذه الأيام.

وأشار التعميم إلى أن لصاحب العمل الطلب من العامل تعويض تلك الساعات في الفترات الصباحية أو المسائية إلى حين انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها المملكة.

وشدد تعميم الوزير على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة بهذا الخصوص من وزارة العمل لحماية العاملين في مثل هذه الظروف وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم، وعدم تعرضهم لأي مخاطر أثناء العمل، مؤكدا أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.

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