كنيسة جديدة للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك بطنطا

وقع المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، اتفاقية تسمح للإيبارشية البطريركية بالانتفاع بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، بطنطا، وتعيين كاهن قبطي كاثوليك يقوم بالعمل الرعوي فيها على أن يحتفل بقداس بيزنطي أسبوعي وفي الأعياد.وقال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية؛ والنائب البطريركي لشؤون البطريركية؛ في بيانه، إنه يأتي هذا العمل هو ثمرة من ثمار روح الشركة بين الكنائس ذات الحق الخاص الكاثوليكية الشرقية، لتعزيز التعاون الروحي والرعوي بين الكنائس. تهدف أساسا إلى خدمة أبناء الكنيستين والحفاظ على طقوسهم الشرقية واحترامها والحفاظ على التواجد الكاثوليكي مع التغيرات الجغرافية والسكانية لأبنائهما.وتابع: يظل يوم ٢٥ مارس من كل عام، هو عيد الرعية، ويحتفل به بحضور ممثلي الطائفتين سويا حسب الطقس البيزنطي، علامة على الشركة الكاملة.