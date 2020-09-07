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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينهم 9 من ذوى القدرات.. تعيين 454 شابًا بسوهاج

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج  454 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1592 فرصة عمل، منها 72 فرصة لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 783 منشأة، وأسفر عن تحرير 42 محضرًا، كما تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية على المنشآت التى يعمل بها أطفال وعقد ندوة توعية في مجال عمل الطفل.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مدير المديرية  في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أنه تم صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 67 عاملا منهم 85 ألف جنيه منح مواليد لـ 42 عاملا، و27 ألف جنيه لـ9 عمال منحة زواج، و40 ألف جنيه منحة وفاة لـ 16 عاملا .
 
كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 393 عاملا بإجمالى 31 ألفًا و706  جنيهات، وإجراء عملية جراحية كبري بـ 5 آلاف جنيه، وعملية صغري بـ2000 جنيها، فضلًا عن تسجيل 275 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة، وتلقى 37 شكوى تم تسوية  19 شكوى منهم وديًا، وإحالة 9 شكاوى للقضاء، وتبقى 12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 391 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وأسفر عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 123 منشأة أخرى لإزالة المخالفات .
 

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