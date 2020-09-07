للمرة الأولى في 12 عاما.. أوكرانيا تشحن قمحا إلى السعودية

قالت كونتيننتال فارمرز جروب للتصدير اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ستورد قمحا للطحين إلى السعودية للمرة الأولى في 12 عاما، إذ يجري تحميل 60 ألف طن حاليا في ميناء تشورنومورسك البحري والتي من المقرر أن تصل إلى جدة في 17 سبتمبر.وقالت الشركة في بيان إنها فازت بمناقصة توريد الحبوب إلى المشتري الحكومي السعودي مع المساهم فيها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.وأوكرانيا من بين كبار مصدري الحبوب في العالم، وتخطط لتصدير 1.75 مليون طن من القمح في الموسم الذي يبدأ في يوليو 2020 وينتهي في يونيو 2021.