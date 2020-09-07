تشييع الفنانة عايدة كامل من مستشفى دار الفؤاد ظهر اليوم

قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن عزاء والدته الفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، سيقتصر على مدافن الأسرة بـ6 أكتوبر بطريق الواحات.ويُشيع جثمان الفنانة القديرة عايدة كامل من أمام مستشفى دار الفؤاد بعد صلاة ظهر اليوم، وبالتحديد في الثانية عشرة ونصف ظهرًا، حيث رحلت الفنانة منذ ساعات قليلة داخل المستشسفى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما.وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها خلال الوعكة الصحية التي مرت بها في منتصف أغسطس الماضي، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنا في طريقي للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".