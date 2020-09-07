في أولى مهامها بالخارج.. الهند ترسل فريقا للتحقيق في هجوم إرهابي بأفغانستان

أعلنت هيئة التحقيقات الهندية إرسال فريق إلى عاصمة أفغانستان "كابول" للتحقيق في هجمات جوردوارا التي وقعت في مارس الماضي، وخلفت 27 قتيلا بينهم مواطن هندي.وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين أن هذه المهمة هي الأولى التي تجريها هيئة التحقيقات الهندية في عمل إرهابي ضد أحد مواطنيها خارج الأراضي الهندية.وكانت صحيفة (إنديا توداي) الهندية قد ذكرت أمس أن فريق تحقيق يتألف من 3 إلى 4 أعضاء سيغادر إلى كابول للتحقيق في مهمته الأولى، بعد تعديل أدرجته هيئة التحقيق يسمح بالتحقيق في الإرهاب ضد الهنود والمصالح الهندية خارج البلاد.وبسبب المخاوف الأمنية، لم يقدم المسؤولون الهنود مزيدا من التفاصيل، لكن تواترت أنباء تفيد بأن الفريق يأمل في الوصول إلى من تورطوا في الهجوم.