اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ 6.5 مليار جنيه
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:08 ص
راندا التونيطباعة
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.
وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.