مقتل وإصابة اثنين في انفجار لغم زرعته «طالبان» جنوب أفغانستان

أكد مسؤولون أفغان مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر في انفجار لغم أرضي في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم حاكم أوروزجان زرقاي عبادي، قوله إن الحادث وقع الليلة الماضية في الساعة 11 مساءً في منطقة تشينارتو.وأضاف أن أحد سكان شينارتو، الذي كان ينقل مريضا إلى المستشفى، اصطدم بلغم أرضي زرعته حركة طالبان وانفجر اللغم، ما أدى إلى مقتل شخص واحد.من جانبها لم تدل طالبان بأي تعليق على هذا الحادث حتى الآن.