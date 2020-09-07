814 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، 814 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وكان المعهد سجل خلال الأيام الماضية أعدادا أعلى من ذلك بكثير، إلا أن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 250 ألفا و799 حالة.وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9325 حالة، دون زيادة عن حالات الوفاة المسجلة أمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين 225 ألف حالة.وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى لأكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.