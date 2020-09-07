«البعوث الابتدائي» بالأزهر يخصص فصلًا لتعليم «العربية» لأولياء الأمور

خصص معهد البعوث الابتدائي فصلا لأمهات التلاميذ لتعليمهن اللغة العربية، ما يسهم في زيادة التفاعل بين الوالدين والطفل، وتمكينهن من فهم المناهج التى يدرسها الطفل بشكل أكبر له أثناء الدراسة.وقال المعهج، في بيان، إنه إيمانًا بأهمية النشاط الصيفي، تم تفعيل مهارات القراءة للتلاميذ، وذلك من خلال الحصص المكتبية التي ينظمها المعهد لتعزيز قدرتهم على التعلم والقراءة مستقبلًا من خلال مجموعة من الكلمات تعبر عن مشاعرهم وعن المواقف التي يمرون بها كما ستفيدهم القراءة لتجعلهم أكثر استيعابًا للدروس مع زملائهم داخل الفصل.وبناء على توجيهات شيخ الأزهر الشريف بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب الوافدين، تفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين، والدكتورة شهيدة مرعي، نائب رئيس المركز، جاهزية المعهد والاستعدادات اللازمة له قبل بدء الدراسة.كما تابعت الصعيدي الأنشطة الصيفية المقامة في المعهد حاليًا للتلاميذ وأولياء الأمور، وأكدت على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب وتقديم أوجه الدعم للمعهد لكي تتمكن إدارة المعهد والمعلمين من أداء دورهم على أكمل وجه عند بدء الدراسة.