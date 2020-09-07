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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

119 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:53 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 108 حالات عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 21 ألف و296 حالة.

ويعد هذا اليوم هو الخامس على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أقل من 200 حالة.

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