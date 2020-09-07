41 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات في فيكتوريا الأسترالية

ذكرت ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الاثنين أنها سجلت تسع وفيات بفيروس كورونا، و41 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، وذلك مقابل 5 وفيات و63 إصابة في اليوم السابق.وقررت الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أمس الأحد تمديد العزل العام في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر أيلول في ظل تراجع معدلات العدوى اليومية بوتيرة أقل من التوقع.وباتت فيكتوريا، وهي ثاني أكثر الولايات الاسترالية تعدادا للسكان، بؤرة الموجة الثانية للوباء في البلاد، وسجلت حتى الآن 75 % من إجمالي عدد الإصابات البالغ 26320 حالة، و90 % من 762 وفاة.