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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

90.8 ألف إصابة.. الهند ثاني أكثر دولة تضررا بكورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 90 ألف و802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك أطاحت الهند بالبرازيل، لتصبح ثاني أكثر دولة في العالم تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أن اليوم هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية تتجاوز 90 ألف حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و204 آلاف و613 حالة.

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