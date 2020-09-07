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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف كنائس وسط القاهرة يعقد اجتماعه الأسبوعي «أونلاين» اليوم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يترأس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة؛ مساء اليوم؛ اجتماعه الأسبوعي « أونلاين »، وذلك من مقر مكتبه.

ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق عظاتهم الأسبوعية اون لاين؛ فيما يستأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اجتماعه الأسبوعي الأربعاء المقبل بحضور شعبي وبإجراءات احترازية مشددة.

وفي سياق أخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو يطلق عليه مسمى عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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