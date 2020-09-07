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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التوجيهات الرئاسية بتعظيم مميزات قطاع الزراعة ومضاعفة تمويل مشروع «البتلو» الأبرز بالصحف

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
السيسي
السيسي
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استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وأبرزت الصحف التوجيهات الرئاسية بأهمية تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، ومضاعفة تمويل مشروع "البتلو" بمقدار ملياري جنيه إضافية.

وركزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والسادة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج.

وأشارت الصحف إلى تشديد الرئيس على أهمية بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعة على المستويين الأفقي والرأسي، بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحف إلى استعراض وزير الزراعة، آليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية، والتي تستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى جانب تقليص نسبة الفاقد، وكذا استخدام أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.

كما تم استعراض الوضع الزراعي في مصر، بما فيها الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عرض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة.

شهد الاجتماع - وفقا للصحف - عرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعي للفلاحين، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الري الحقلي.

وفي ذات السياق، أبرزت الصحف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية بلورة منظومة متكاملة حديثة تشمل 200 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، ومضاعفة تمويل مشروع "البتلو" بمقدار ملياري جنيه إضافية، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله بإن الاجتماع تناول متابعة تطورات "المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومي للبتلو.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق أرقى المعايير وأحدث الأجهزة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلًا عن قيمتها المضافة في إطار منظومة التغذية المدرسية.

كما تم استعراض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار ملياري جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي إطار العلاقات الخارجية، اهتمت الصحف بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة، في إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحف أنه تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، حيث أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الخرطوم يحملان كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

ووجه المسؤولون في دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد.

من ناحية أخرى، ألقت الصحف الضوء على حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ولفتت الصحف إلى أن المشروع أظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وأضافت الصحف أن الفريق محمد فريد نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثاني الميداني، مشيدًا بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق محمد فريد ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.

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