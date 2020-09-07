انتشال جثة أحد غريقي «شاطئ النخيل» بالإسكندرية

انتشل فريق غواصين الخير المتطوعين، منذ قليل، جثة أحد الشابين الغارقين في شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر التابة لحي العجمي، والذي لقى مصرعه عقب نزوله لمياه البحر وغرقه رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحة كورونا.وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد غواصين الخير المتطوعين، إنه تم العثور منذ قليل، على جثمان الشاب عمرو عبد الجواد، بعد محاولات البحث التي استمرت لعدة ساعات، بعد أن غرق الشاب في الرابعة من مساء أمس.وأضاف لـ« الدستور» أن أحد غواصين الخير ويدعى "حمادة الصاوي"، انتشل الشاب بعد أن ظهر على المياه بين الحاجزين السادس والسابع بشاطئ النخيل، مشيرًا إلى أنه مازال البحث جاري عن جثمان الآخر.وكان شاطئ النخيل شهد حالتي غرق، وهما لشابين أحدهما 15عام ويدعى عبد الوهاب عصام من مدينة المنصورة، والآخر 21عامًا ويدعى عمرو عبد الجواد مرزوق من محافظة الجيزة، وبدأت قوات الإنقاذ وغواصين الخير المتطوعين البحث عن الجثامين منذ مساء أمس.