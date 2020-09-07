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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء موسم زراعة الحقول الإرشادية للبرسيم الفحل بالفيوم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
الفيوم - زينب علاء
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أشاد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بجهود الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والتى تستهدف زراعة 50 حقل ارشادى برسيم يتم زراعتها قمح عقب البرسيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد على زين العابدين، والمهندس طه السيد، والمهندس زاينهم عاشور، والمهندس شعبان أبو النيل، والمهندس محى الدين محمد، والجهاز الارشادى بالمديرية، والمراكز.

وقامت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية ببدء زراعة الحقول الإرشادية بالبرسيم الفحل، حيث تم البدء في زراعة 50 حقل إرشادى بمساحة فدان لكل حقل إرشادى كدعم للمزارعين، من أجل توعيتهم وحثهم على تنفيذ البرامج الزراعية، بهدف زيادة ربح المزارع وزيادة انتاجية المحصول الذى يليه وهو القمح.
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية
زراعة الحقول الإرشادية

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