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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تسير 27 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الاثنين، 27 رحلة جوية بمطار القاهرة الدولي، لنقل ما يقرب من 2500 راكب.

ومن المقرر تسيير رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين إلى أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الدمام، كيجالي، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.

وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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