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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاطئ الموت يواصل حصد الأرواح.. غرق شابين بـ«النخيل» والبحث عن جثمانيهما

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
شاطئ النخيل بالعجمي
شاطئ النخيل بالعجمي
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حصد شاطئ الموت بشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر بحى العجمي غرب الإسكندرية، أرواح ضحايا جدد، حيث غرق شابين مساء أمس الأحد، وما زال جاري البحث عن جثامينهما من قبل قوات الإنقاذ، والغواصين المتطوعين بالبحث، حتى الآن.

وطالب الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، مجموعة غواصين الخير بالتوجه إلى شاطئ النخيل للبحث عن الغريق، حيث تواجد فريق من الغواصين منذ مساء أمس.

وقال المالحي لـ« الدستور»، إلى أن شاطئ النخيل شهد أمس 4 حالات غرق، تم انتشال حالتين على الفور، وجاري البحث عن غريقين، وهم لشابين أحدهما 15 عامًا ويدعى عبد الوهاب عصام من مدينة المنصورة، والآخر 21عامًا ويدعى عمرو عبد الجواد مرزوق من محافظة الجيزة.

وأضاف أنه قد توجه فريق من غواصين الخير لشاطئ النخيل، حيث تبين أن حالات الغرق أمام الحاجز السابع، ويتم البحث مع قوات الإنقاذ النهري، مع إرسال إمدادات أخرى من غواصين الخير الذين سوف يتوجهون اليوم إلى الشاطئ لتكثيف البحث.

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